У МЗС скаржаться, що Росія ухиляється від консультацій з виведення ЧФ РФ

Міністерство закордонних справ України запропонувало Російській Федерації розпочати консультації про процедуру виведення російського Чорноморського флоту, але конструктивної відповіді не одержало.

Про це заявив в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Позиція МЗС регламентована Конституцією України, в якій чітко зафіксована дата закінчення перебування ЧФ РФ на території нашої країни. Виходячи з цього, ми запропонували російській стороні розпочати консультації щодо модальності виведення флоту й підготовки до нього. Але, на жаль, на сьогодні у нас немає конструктивної відповіді російської сторони», - заявив дипломат.

При цьому В.ХАНДОГІЙ визнав, що передбачений двосторонніми домовленостями момент виведення ЧФ РФ є ще доволі віддаленим, але нагадав, що завдання переміщення флоту є вкрай масштабним і вимагає ретельної підготовки.

«У нас ще є деякий резерв часу, але наша пропозиція розпочати консультації (і з цього приводу є відповідні укази Президента) виходить з розуміння того, що така масштабна акція - виведення флоту у встановлений українською Конституцією термін - вимагає серйозної підготовки», - наголосив він.

Разом з тим, В.ХАНДОГІЙ визнав наявність певного прогресу в процесі гармонізації умов перебування ЧФ РФ на українській території.

«Ми пропонуємо розв’язання проблем, пов`язаних з нашим НГО (забезпеченням навігаційно-гідрографії) діяльності Чорноморського флоту. Не можу сказати, що ми не одержуємо відповідей. На вересень планується зустріч експертів з питань НГО. Ми домовилися, що до кінця цього місяця складемо графік проведення консультацій, засідань робочих груп з різних питань функціонування ЧФ РФ», - повідомив дипломат.

В.ХАНДОГІЙ також повідомив про майбутні контакти зі своїм російським колегою.

«Ми плануємо зустріч з міністром ЛАВРОВИМ у Нью-Йорку під час сесії Генасамблеї ООН, а також на початку жовтня в Харкові в рамках великого заходу - зустрічі представників регіонів під егідою міністерств закордонних справ», - сказав він.

Довідка УНІАН. Відповідно до Великого морського договору, укладеним Україною і Росією 28 травня 1997 року, ЧФ РФ може залишатися в Криму до 28 травня 2017 року. Орендна плата за його перебування зараз становить 97 млн. доларів на рік.