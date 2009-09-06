Податкова викрила схему уникнення податків на цукровому заводі

У Вінницькій області податківці викрили посадовців цукрового заводу, які не сплатили більше 3 млн. грн. податків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга ШИШКІВСЬКА.

За її повідомленням, посадовці заводу замовили маркетингове дослідження у фірми, зареєстрованої у Запорізькій області. На рахунок фірми підприємство перерахувало більше 7 млн. грн., включивши цю суму до своїх валових витрат. Проте невдовзі виявилося, що фірма має усі ознаки фіктивності: існувала тільки на паперах, офісу та штату працівників не мала, а директором значилася 90-річна недієздатна жінка.

За результатами перевірки заводу донараховано несплачених податків і штрафних санкцій на суму понад 3 млн. грн.

Порушено кримінальну справу про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідчі податкової міліції встановлюють всі обставини скоєного злочину.