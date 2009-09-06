Урочисто відзначили 65-у річницю боїв дивізії "Галичина" під Бродами

Сьогодні в Івано-Франківську урочисто відзначили 65-у річницю боїв під Бродами.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в обласній філармонії відбулися урочистості та театралізований концерт «Вони воювали за незалежну Україну», присвячені 65-й річниці боїв під Бродами дивізії «Галичина» у Львівській області.

На урочистостях проаналізовано умови створення української дивізії «Галичина» у 1943 році, в яку добровільно записалося понад 80 тисяч українців. Говорили про уроки необхідності створення дивізії і про причини поразки.

За словами промовців, після поразки під Бродами від радянських військ дивізійники поповнювали лави Української повстанської армії.

Учасники святочної академії вшанували хвилиною мовчання усіх загиблих, хто боровся за незалежність України. А хор «Черемош» виконав марш дивізії «Галичина». Потім із доповіддю про історичний шлях дивізії виступив голова Івано-Франківської станиці колишніх вояків Української дивізії української національної армії «Галичина» Володимир МАЛКОШ.

За його словами, усі були свідомими того, аби воювати проти «совєтів» і здобути незалежність своїй державі. Він висловив жаль, що радянська пропаганда створила образ ворога і зрадників дивізійників.

«І ця несправедливість збереглася і в незалежній Україні, - додав доповідач. – Адже й досі владні мужі не спромоглися визнати нас борцями за Україну».

У залі філармоні, окрім ветеранів дивізійників та їхніх родичів, було багато молоді. Івано-Франківський театр фольклору, народних свят і видовищ організував для присутніх театралізоване дійство про дивізію «Галичина» , виконувалися пісні про дивізію і їхній героїчний подвиг.