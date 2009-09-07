Держкомстат повідомив про дефляцію в серпні

За даними Держкомстату, в серпні в Україні відзначена дефляція в розмірі 0,2%.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки України.

Довідка УНІАН. В Україні в липні 2009 р. до червня 2009 р. відзначена дефляція 0,1%. Інфляція в Україні в червні становила 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні–червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, становила 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).

За даними НБУ, зростання базової інфляції (зміна цін продовольчих товарів з високим ступенем обробки, непродовольчих товарів, за винятком пального, а також послуг, ціни на які не регулюються адміністративно) в липні ц.р. становило 0,5% (з початку року – 10,7%), що є найнижчим значенням з травня 2007 року.