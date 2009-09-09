Філарет: Київський патріархат заважає РПЦ підкорити світове православ’я

На заваді планів Російської православної церкви щодо панування у світовому православ’ї стоїть Українська православна церква Київського патріархату. Про це заявив Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ в інтерв’ю, розміщеному на офіційному сайті Української православної церкви КП.

«Але на заваді таким цезаропапістським прагненням стоїть Київський патріархат», - зазначив він.

«Якби не наша церква, то вони б досягли цього – можливо б і митрополита ВОЛОДИМИРА усунули, і права УПЦ МП урізали, і Київ позбавили б свого архієрея, приєднавши древню Київську кафедру до молодшої Московської», - додав Патріарх ФІЛАРЕТ.

Тоді б, за його словами, «Московський патріарх підпорядкував би собі не тільки православних на колишній території Радянського Союзу. Вони б підпорядкували собі православних в Європі, Америці, Австралії». «І такі наміри зараз розробляються», - зазначив Патріарх ФІЛАРЕТ. Проте, на його думку, «все це – пусті мрії, бо мета їх – не благо православ’я, а влада над ним».