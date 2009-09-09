Священний Синод УПЦ МП вирішив поновити діалог з УАПЦ

Українська православна церква (Московського патріархату) поновить діалог із Українською автокефальною православною церквою.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Священного Синоду Української православної церкви під головуванням Митрополита Київського і всієї України Володимира (САБОДАНА) у Свято-Успенській Почаївській Лаврі.

Зокрема, для встановлення діалогу з УАПЦ було вирішено поновити діяльність Синодальної комісії УПЦ по діалогу з УАПЦ. Головою комісії призначено архієпископа Білоцерківського і Богуславського МИТРОФАНА, керуючого справами УПЦ.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2009 р. на Архієрейському соборі УАПЦ було прийнято Звернення до Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ з проханням про прийняття УАПЦ до складу Вселенського патріархату на правах автономії.

Генеральний секретар Священного синоду Вселенського патріархату архімандрит Єлфідофорос ЛАМБРИНІАДІС повідомив, що лист Архієрейського собору Української автокефальної православної церкви Вселенському Патріарху ВАРФОЛОМІЮ буде розглянуто на засіданні Синоду в Константинополі 28 вересня.

У разі приєднання УАПЦ до Вселенського патріархату буде втрачено шанс створити в Україні Єдину помісну православну церкву.