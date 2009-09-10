У Черновецького придумали, як позбавити киян депресії

Київський міський центр здоров’я розробив спеціальну програму для формування здорового способу життя жителів столиці та профілактики суїцидів у суспільстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за даними міського центру здоров’я, на узгодженні у Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО знаходиться міська комплексна Програма протидії зловживанню алкоголем та розповсюдження наркотиків у місті Києві на 2009-2013 роки, схвалена Київрадою 19 липня цього року.

Крім того, прийнято розроблене медиками рішення Київради «Про заходи щодо впорядкування тютюнокуріння в місті Києві», та підготовлена Програма профілактики тютюнокуріння в м. Києві на 2009-2012 рр.

КМДА нагадує, що з метою обмеження споживання тютюну та алкогольних напоїв підлітками Київрада 25 грудня 2008 року прийняла рішення «Про впорядкування продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у міській торговельній мережі», яке передбачає заборону торгівлі тютюновими виробами, алкогольними напоями, у тому числі слабоалкогольними, в цілому ряді громадських місць.

За інформацією Київського міського центру здоров’я, у світі 90% суїцидів обумовлені депресіями та різного роду залежностями.

У Києві смертність населення внаслідок самогубств та самоушкоджень в 2008 році зросла більш як удвічі, в порівнянні з 2004 роком.

Під час останнього соціологічного опитування 91% учнів у віці 15-16 років повідомили, що хоча б раз у житті вживали алкогольні напої. Рівень постійного вживання алкоголю у хлопців складав 83%, а у дівчат – 85%.

Як повідомив головний лікар Київського міського центру здоров’я Отто СТОЙКА, «найбільш популярними у молодіжному середовищі напоями є пиво, яке вживають постійно дві третини учнів, а також вино і шампанське, рівень споживання яких вище 40%. Чверть підлітків курять постійно. При такому попиті з боку молоді на психоактивні речовини суспільство нібито забуло, що в Україні продаж тютюну і алкогольних напоїв і, за логікою, їхнє вживання, дозволено тільки особам, які досягли віку 18 років».

Київський міський центр здоров’я займається профілактикою самогубств серед населення міста Києва та запрошує всіх, кому потрібна допомога при нікотиновій та алкогольній залежності, отримати індивідуальну та групову допомогу у відмові від куріння, опанувати основи здорового способу життя.

Київський міський центр здоров’я знаходиться за адресою: 04119, Київ, вул. Дегтярівська, 25. Довідкова інформація за телефоном: 279-42-73.

Сьогодні, 10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам.