Міжобласний конвертаційний центр «відмив» 2,5 мільярда

Буковинські та одеські податківці викрили конвертаційний центр з оборотом у 2,5 млрд. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, під час перевірки однієї з будівельних фірм Буковини виявлені невідповідності у фінансовій звітності вивели податківців на кілька підприємств-контрагентів з явними ознаками фіктивності.

Подальше спільне оперативне розслідування податківців Чернівецької та Одеської областей дозволило викрити конвертаційний центр, через який у 2008-2009 роках було переведено у готівку 2,5 млрд. грн.

До злочинної групи входили відділення одного з банків у Дніпропетровську, транзитні підприємства з ознаками фіктивності у Київській, Львівській та Одеській областях, розгалужена мережа суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на яких відкривалися розрахункові рахунки. Також у цьому ланцюжку були задіяні звичайні громадяни, котрі за певну винагороду виконували обов’язки кур‘єрів.

Намагаючись надати легальний вигляд діяльності фіктивних фірм, організатори центру запровадили безготівкові взаєморозрахунки за допомогою цінних паперів, які емітувались під штучно створену заборгованість. За таких умов відстежити та ідентифікувати фінансові потоки контролюючим органам було майже неможливо. Лише по одному з рахунків підприємств, зареєстрованих на території Одеси, податківці зафіксували обіг коштів у понад 0,5 млрд. грн.

Під час обшуку було вилучено валютних коштів на 22,5 тисячі у гривневому еквіваленті та цінних паперів на більш як 31 млн. грн., емітованих рядом підприємств з ознаками фіктивності.

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи та встановлюються контрагенти і суб’єкти господарської діяльності різних форм власності, які протягом 2008-2009 років користувалися послугами конвертаційного центру.

За даним фактом щодо п’яти учасників центру порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 4 Кримінального кодексу України.