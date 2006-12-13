Верховна Рада прийняла останній закон, необхідний для вступу в СОТ

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт металів, брухт кольорових металів та напівфабрикатів з їх використанням».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” цей документ проголосувало 363 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада ц.р. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикати з їх використанням», внесений Кабінетом Міністрів України.

Законом передбачено відмінити заборону на експорт брухту легованих чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикати з їх використанням і встановити для них відповідні ставки експортного мита.

Нові ставки мають бути введені з дати вступу України до Світової організації торгівлі. З дня набрання чинності даного закону, впродовж 5 років експорт цих товарів дозволено здійснювати лише спеціалізованим металургійним переробним підприємствам, на яких виготовлено цю продукцію, і за наявності експортного сертифікату якості. Система управління якістю на цих підприємствах повинна відповідати вимогам стандартів ISO9000-2001 або іншим підтвердженим сертифікатам відповідності. Вивезення за межі митної території України відмічених товарів як давальницької сировини буде можливе за умови попередньої сплати до бюджету суми експортного мита виключно грішми.

Крім того, ці товари буде вилучено з режиму вільної торгівлі з іноземними державами. Законом передбачено внести зміни до законів України «Про металобрухт» і «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах».