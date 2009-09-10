За зґвалтування та вбивство дитини затримали співмешканця її матері

У селі Красноіванівка П’ятихатського району Дніпропетровської області за зґвалтування та вбивство 13-річної дівчинки затримано 29-річного колишнього співмешканця матері вбитої.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Затриманий раніше уже мав судимість.

Як встановило слідство, 9 вересня вночі зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скориставшись відсутністю господарки оселі, яка працювала у нічну зміну, зламав вхідний замок та зайшов до будинку. Там він зґвалтував дівчинку і руками задушив її.

За даним фактом слідчим відділом П’ятихатського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ст. 115 ч. 2 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).