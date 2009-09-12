У Керчі відзначають День міста

Керч відзначає своє 2609-річчя.

Як передає кореспондент УНІАН, Керч є одним з найдавніших міст світу. За час свого існування місто змінило багато назв: Пантикапей, Крх, Корчев, Черкіо – лише деякі з них.

Заходи з нагоди Дня міста проходять у Керчі у п`ятницю і суботу.

Вчора в місті-герої пройшов мітинг-реквієм на горі Мітрітад, відкрилися після реконструкції ряд об`єктів.

Також у п`ятницю в Керчі відкрився зліт представників Міст-героїв України, Росії та Білорусі. Він проводиться вже всімнадцяте, але Керч уперше приймає його в себе.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав жителям Керчі привітання з Днем міста. Він, зокрема, висловив подяку ветеранам, завдяки мужності і героїзму яких Європа була врятована від нацистського рабства.