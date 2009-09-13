Голова "тіньового" Нацбанку: показники бюджету-2010 нереальні

Показники проекту Закону про Державний бюджет на 2010 рік, який попередньо затверджено на позачерговому засіданні уряду України, є нереальними. Про це заявив в інтерв`ю журналістам народний депутат України від фракції Партії регіонів, голова Нацбанку опозиційного уряду Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «життя показало, що все, що планує наш уряд, ніколи не збувається».

С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що показник інфляції наступного року нереальний, «хоча б з тієї причини, що цього року грошова маса була збільшена на 30 млрд. грн і не забезпечена емісіями НБУ».

Він також вважає, що валютний курс, передбачений в проекті бюджету, «маловірогідний, тому що валютні резерви НБУ виснажені постійними інтервенціями, а вливань МВФ, які були цього року, в наступному вже не буде».

«Таким чином, Національний банк буде змушений швидше за все відпускати курс гривні», - додав С.ЛЬОВОЧКІН.

Він підкреслив, що витратна частина бюджету «сконструйована за принципом Тришкіного каптану, коли прем`єр-міністр перед виборами намагається задовольнити всіх одночасно – і розпорядників бюджетних коштів, і регіональні громади, і іноземних кредиторів, проте так не буває».

За його словами, «прибуткова частина бюджету взагалі узята з космосу і підігнана під витратну частину». «Тобто, сьогоднішнє позачергове засідання уряду нагадує більше фарс і піар, якими звичайно закінчуються всі позачергові засідання уряду ТИМОШЕНКО», - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.