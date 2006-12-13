Кримінального авторитета вбили за звільнення хлопчика, викраденого заради викупу
Коментар начальника Запорізького УВС
Запорізького кримінального авторитета Юрія Сакварелідзе, відомішого як Юра Грузин, убили за те, що він звільнив хлопчика, викраденого заради викупу.
Інформацію про це в інтерв`ю УНІАН офіційно підтвердив начальник Запорізького обласного УВС Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.
"Скажемо прямо: тут він поступив благородно. Дійсно, встряв у цю ситуацію, але за нашою інформацією не збивав суму викупу, а просто сказав, що хлопця треба відпустити, тому що взагалі не порядно такими справами займатися. Йому сказали: не лізь - це не твоя справа. Там, звичайно, в процесі слідства з`ясується, але за нашою інформацією, врешті-решт, хлопця так і відпустили безкоштовно, але Сакварелідзе попередили: "Ти за це відповіси!", - розповів В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.
За його словами, "працювали не відморозки. Серйозна група, якою керували злодії в законі".
На даний момент матеріали, зібрані запорізькими правоохоронцями, передані в прокуратуру Донецької області, де в зв`язку з іншими злочинами затримано ряд осіб, причетних до здійснення вбивства.
Ведеться слідство.
Як повідомляв УНІАН, Ю.Сакваралідзе був знайдений мертвим 12 червня біля свого будинку. Причиною смерті стали вогнепальні поранення.
У 90-х роках минулого століття Юра Грузин був одним із найбільш значимих злочинних авторитетів Запорізького регіону. В 1994 р. перейшов на нелегальне положення у зв`язку із порушенням щодо нього ряду кримінальних справ. Перебував у розшуку і ховався на території Росії, де двічі притягувався до кримінальної відповідальності й один раз відсидів під чужим ім`ям. У 2004 році був затриманий у Москві і экстрадований в Україну. 7 серпня 2004 року був заарештований за рішенням місцевого суду Жовтневого району Запоріжжя в зв`язку з тим, що йому інкримінувалося здійснення 6 злочинів на території Запорізької області: вимагання автомобілів і великих сум в доларах США у бізнесменів регіону.
Щодо Ю.Сакваралізде було порушено кримінальну справу за ст. 144 Кримінального Кодексу України (у редакції 1961 р.) - "Здирство, яке завдало великої шкоди", проте завдяки сестрі - відомому адвокатові Лілі САКВАРАЛІДЗЕ, яка проводила захист, він незабаром опинився на волі. За неофіційними даними, Юра Грузин тримав "общак" одного з найбільших в Запорізькому регіоні злочинних угруповань, яке мало як легальний, так і нелегальний бізнес в найрізноманітніших сферах.