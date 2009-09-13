Погода на завтра

Завтра, 14 вересня, в Україні збережеться тепла і майже без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, в західних, Вінницькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму місцями очікується короткочасний дощ, гроза; на решті території без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 9-14°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 21-26°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°; по області вночі 9-14°, вдень 21-26°.

Сьогодні, 13 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях становить 20-22°, в Дніпрі біля Києва 20°.