Шахраї зареєстрували на пенсіонера фірму з мільйонними оборотами

Прокуратурою одного з районів м. Донецька порушено кримінальну справу стосовно посадовців податкової інспекції, через незаконні дії яких держбюджет недоотримав більш як 15 млн. грн.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прокурора Донецької області Павло ЗОРЯ, стосовно посадовців податкової інспекції порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 («Зловживання владою або службовим становищем») і ч.2 ст. 366 («Службова фальсифікація») Кримінального кодексу України. «У цій справі в даний час ведеться досудове слідство», - сказав прес-секретар.

Він зазначив, що за результатами перевірок, проведених органами прокуратури у сфері оподаткування в першому півріччі 2009 року, порушено 22 кримінальних справи, з яких 8 – стосовно посадовців органів податкової служби. Також внесено 122 подання і розпорядження, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто більш як 100 посадовців.

Як ілюстрацію зловживань з боку посадовців органів державної податкової служби П.ЗОРЯ навів випадок, коли податкові інспектора використовували такий «інструмент», як внесення до офіційних документів недостовірної інформації. Так, посадовці державної податкової інспекції одного з міст Донецької області сфальсифікували акти перевірок двох підприємств, внаслідок чого інтересам держави було завдано шкоди на суму близько 2 млн. грн. Причому в одному з випадків пенсіонер, на якого шахрайським шляхом було зареєстровано підприємство, навіть не підозрював, що є директором підприємства з мільйонними оборотами.