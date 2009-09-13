Сумський «феодал» засіяв собі 228 га державної землі

Минулого місяця органами прокуратури Сумської області порушено 10 кримінальних справ стосовно депутатів місцевих рад.

Переважна більшість з них пов’язана із зловживаннями у земельній сфері, повідомив УНІАН прокурор відділу прокуратури Сумської області Дмитро ВЕРЕЩАГІН.

Так, до відповідальності притягується директор Романівської філії агрофірми «Райз-Максимко», депутат Лебединської районної ради С., який, зловживаючи своїм службовим становищем, з 2008 року використовує землі площею понад 82 гектари на території Маловисторопської сільської ради Лебединського району для вирощування сільськогосподарських культур. Ніяких документів, які б підтверджували право власності чи користування землею, у нього немає. Внаслідок самовільного зайняття цих земельних ділянок державі завдано збитків на суму понад 67 тис. грн., сказав Д.ВЕРЕЩАГІН.

Також, за його словами, цей же посадовець незаконно користується землями державної власності на території Білківської сільської ради Тростянецького району, площа яких становить 146 гектарів. На них директор-депутат вирощує кукурудзу і пшеницю знову ж таки без наявності відповідних документів, що посвідчують право власності чи користування землею, стверджує прокурор. Розмір завданих збитків у цьому випадку становить майже 120 тис. грн.