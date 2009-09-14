Кабмін звільнив начальника Держземінспекції

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1067-р від 9 вересня ц.р. звільнив Олександра НЕЧИПОРЕНКА з посади начальника Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель у зв’язку з ліквідацією інспекції.

Про це йдеться в тексті розпорядження, розміщеному на Урядовому порталі.

Раніше Кабмін своєю постановою №901 від 26 серпня ц.р. вніс зміни до постанови №844 “Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році”, в якій пункт 5 було доповнено таким абзацом: “Державному комітету із земельних ресурсів створити в центральному апараті й у територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель та її територіальних органів, що ліквідовуються, й забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов`язаних із їх ліквідацією”.

При цьому постанови Кабміну №1958 від 25 грудня 2002 року “Про створення Державної інспекції з контролю над використанням і охороною земель”, а також №927 від 16 жовтня 2008 року “Про внесення змін до Положення про Державну інспекцію з контролю над використанням і охороною земель” втратили силу.

Як пояснили у Держкомземі, Держземінспекція ліквідується як урядовий орган (окрема юрособа) й включена до складу Держкомзему як окремий структурний підрозділ.