Податкова вийшла на схему продажу вугілля з "копанок"

У Донецькій області викрито керівників підприємства, які збували вугілля, видобуте з несанкціонованих місць - так званих «копанок».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, працівниками податкової міліції викрито черговий факт ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Податківці встановили, що керівники одного з підприємств, видом діяльності якого була оптова торгівля вугільною продукцією, реалізовували, окрім легально видобутої продукції, вугілля, що було видобуто з несанкціонованих місць - так званих «копанок».

Крім того, в ході перевірки діяльності цього підприємства виявилось, що для здійснення незаконних безтоварних операцій з поставок вугілля були задіяні посадовці інших підприємств області, тобто контрагенти.

Під час оперативно-слідчих заходів у кримінальній справі податківці встановили коло причетних до зловживань осіб, а також місця видобутку й зберігання нелегально видобутого вугілля. Встановлено декілька офісів, у яких із використанням реквізитів фіктивних суб`єктів господарської діяльності оформлялася фіктивна документація для незаконного придбання вугільної продукції. Оперативні працівники викрили досить законспіровані способи передачі зазначеної документації й складні схеми розрахункових операцій з протиправного переведення грошових коштів із безготівкової форми в грошову готівку.

Загалом керівники підприємства, яких притягнуто до кримінальної відповідальності, ухилилися від сплати податків на суму понад 1 млн. грн. За результатами проведення обшуків складських приміщень і вугільних майданчиків накладено арешти на 1,3 тис. тонн вугілля з місць несанкціонованого видобутку.

Слідство у кримінальній справі закінчено, зараз її направлено до суду.