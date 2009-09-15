Хасиди: "Гроші на міліцію знайшли, всім дякуємо"

Хасиди спростували інформацію про те, що міліція вимагала 650 тис. грн. за їх охорону

Черкаси. 15 вересня. УНІАН. Представник Міжнародного благодійного фонду імені ребе Нахмана рабин Даніель ДАЯН під час прес-конференції в Умані спростував інформацію, поширену у ЗМІ, про те, що міліція запросили 650 тисяч гривень для компенсування витрат, пов’язаних з охороною громадського порядку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області.

За словами Д.ДАЯНА, "зважаючи на світову кризу, ми просто злякалися, що у нас не вистачить коштів на охорону порядку під час паломництва”. Він зазначив, що хасиди звернулися з листами до різних органів влади, щоб повідомити, що в них немає грошей. “Але, знайшлися люди, які вишукали кошти та вирішили питання. Я дуже дякую працівникам міліції за охорону громадського порядку”, - сказав Д.ДАЯН .

Як запевнив УНІАН начальник ГУ МВС України в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО, незважаючи на те, що паломництво хасидів є специфічним релігійним обрядом і не має загальнодержавного характеру, міліція здійснюватиме усі необхідні заходи для гарантування безпеки іноземців і громадян України під час святкування іудейського нового року в місті Умань Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що 19-20 вересня до Умані, до священного місця - могили засновника браславського хасидизму ребе Нахмана (1772-1810) - приїдуть святкувати іудейський новий рік – Рош-га-Шана близько 25 тис. хасидів-паломників.