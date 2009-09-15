У Казані відкрито меморіальну дошку українському футуристу Бурлюку

У Казані (Татарстан, РФ) відбулося урочисте відкриття меморіальної композиції видатному українцю, художнику і поетові Давиду Бурлюку.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Посольства України в Росії.

Дошка встановлена на фасаді Гімназії № 3, де раніше була Казанська художня школа.

«У цьому будинку в 1899-1901 рр. навчався видатний український художник-новатор, засновник футуризму в Росії Давид Бурлюк», – такий текст написаний на меморіальній дошці російською, татарською і українською мовами. Автором композиції став скульптор Махмут ГАСІМОВ.

Як повідомили у посольстві, у виступах учасники церемонії відзначили, що відкриття меморіальної дошки на будівлі колишньої Казанської художньої школи є глибоко символічним. Адже саме в Казані у 1898 році Д.Бурлюк, уродженець Сумщини, почав серйозно навчатися живопису, а з часом він втілював тут свої художні й поетичні проекти.

Також в посольстві вважають цю подію значною для всієї української громадськості Росії, оскільки вона служить об`єднанню народів і, крім того, свідчить про особливе поважне ставлення керівництва Татарстану до української історії і культури. А той факт, що меморіальна композиція встановлена на фасаді саме навчального закладу, дасть можливість підростаючим поколінням краще дізнатися про цього видатного художника і про його батьківщину – Україну.

Меморіальна дошка Д.Бурлюку відкрита за ініціативою Нижньокамської міської національно-культурної автономії «Українське товариство «Вербиченька» (керівник – Євген САВЕНКО). Завдяки зусиллям цієї організації у Казані упродовж останніх років була увічнена пам`ять першого президента Української Народної Республіки Михайла Грушевського і видатної української співачки Оксани Петрусенко.