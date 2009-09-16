Кабмін: норма дивидендів на всіх підприємствах має бути 30%

Уряд пропонує зобов`язати підприємства всіх форм власності виплачувати своїм акціонерам дивіденди у розмірі 30% прибутку.

Як передає кореспондент УНІАН, така норма, за словами в.о. міністра фінансів Ігоря УМАНСЬКОГО, міститься в проекті Державного бюджету на 2010 рік.

«Щороку держава, зокрема як один з акціонерів і власників цілого ряду об`єктів державної власності, визначає політику щодо отримання дивідендів на корпоративні права держави. Цей проект бюджету не має відмінностей в цій частині: ми пропонуємо визначити на рівні 30% чистого прибутку, як завдання для державного сектора, – спрямувати на виплату дивідендів. Крім того, ми в "Прикінцевих положеннях" пропонуємо цю ж норму розповсюдити на підприємства всіх форм власності», - сказав І.УМАНСЬКИЙ під час обговорення проекту бюджету на 2010 рік з громадськістю в Українському домі.

Таким чином, зазначив він, дивіденди гарантовано зможуть одержувати не тільки акціонери держпідприємств, але й підприємств інших форм власності, зокрема й міноритарні акціонери, які одержали акції підприємств в результаті «масової, ваучерної приватизації» і досі не одержували ніяких дивідендів.

«Норму в 30% чистому прибутку на виплату дивідендів ми пропонуємо розповсюдити на всіх суб`єктів», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО позитивно оцінила введення такої норми, запропонованої Міністерством фінансів, зазначивши, що в Україні до 13 млн. людей стали міноритарними акціонерами в результаті ваучерної приватизації, і з моменту приватизації ніхто з них не одержував дивідендів. «Це абсолютне порушення прав міноритарних акціонерів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.