Сьогодні виповнюється рік економічній кризі

Рік тому, напередодні історичного краху інвестиційного банку Lehman Brothers, американського мільярдера Воррена Баффета просили допомогти британському Barclays у придбанні інвестбанку і тим самим врятувати Lehman Brothers від банкрутства.

Як розповів В.Баффет в інтерв`ю CNBC, представники Barclays потелефонували йому і попросили застрахувати активи Lehman Brothers, оскільки тільки за цієї умови уряд Великої Британії міг би схвалити поглинання американського інвестбанку. Баффет попросив вислати йому додаткову інформацію про угоду, але вона надійшла в його розпорядження надто пізно. Barclays не зміг купити Lehman Brothers, і подальше банкрутство інвестбанка повалило фінансові ринки і знаменувало початок гострої фази глобальної фінансової кризи.

В.Баффет зізнався, що необхідні деталі пропозиції Barclays були передані йому на голосову пошту, проте він просто не зміг прослухати повідомлення. Тепер деякі американські ЗМІ вже замислюються, як склалася б доля Lehman Brothers, якби В.Баффет вчасно перевірив голосову пошту на своєму телефоні.

15 вересня 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, один з найбільших інвестиційних банків світу Lehman Brothers з активами на 639 млрд дол. оголосив про банкрутство і подав до суду прохання про захист від кредиторів. Банкрутство Lehman Brothers стало найбільшим в історії американського бізнесу. Саме після краху Lehman Brothers фінансова криза набула справді глобального масштабу, зазначають нині економісти.