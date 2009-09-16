Роботи на Московській площі триватимуть і взимку

Реконструкція Московської площі у Києві продовжуватиметься в зимовий період.

Про це повідомив в інтерв’ю муніципальній газеті “Хрещатик” (№124 (3570)) генеральний директор комунальної корпорації “Київавтодор” Георгій ГЛІНСЬКИЙ.

“Цей об’єкт ми реконструювали доволі потужними темпами. Але нинішнього року нам вперше не виділили на Московську площу субвенції з державного бюджету. Торік ця сума становила 100 мільйонів гривень — її успішно освоїли — та ще 32 мільйони гривень з міського бюджету. У 2009-му всі роботи фінансує лише місто”, - повідомив Г.ГЛІНСЬКИЙ.

За його словами, оскільки бюджет обмежений, то цього року освоєно поки лише 51 млн. грн., і цих коштів недостатньо.

“Але попри це, будівництво триває і не припиниться навіть узимку. Технологічно дозволено виконувати окремі роботи”, - зазначив керівник корпорації.

Як повідомляв УНІАН, у квітні ц.р. Г.ГЛІНСЬКИЙ під час прес-конференції повідомив, що «Київавтодор» розраховує завершити реконструкцію Московської площі до кінця року. Водночас він наголосив, що все залежатиме від фінансування в умовах кризи.

В листопаді 2008 р столична влада обіцяла, що введе в експлуатацію реконструйовану Московську площу в Києві своєчасно, тобто до літа наступного року.

Вартість робіт з реконструкції Московської площі і будівництва розв`язки – 329,4 млн. грн. Роботи, пов`язані з комплексною реконструкцією Московської площі, почалися в 2006 р.