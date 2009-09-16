У селі Токарі Сумського району Сумської області невідомі намагалися підпалити газозаправну станцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області, за попередніми даними, зловмисники проникли на територію комплексу, кинули пляшки із займистою сумішшю у приміщення складу, станції техобслуговування та мийки і зникли.

Працівники станції власноруч загасили полум’я і врятували майно.

Наразі газозаправна станція працює у звичайному режимі.

За даним фактом правоохоронними органами ведеться слідство.