Невідомі намагалися підпалити газозаправну станцію
19:54, 16 вересня 2009Суспільство
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Повідомлення з Сумщини
У селі Токарі Сумського району Сумської області невідомі намагалися підпалити газозаправну станцію.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Сумській області, за попередніми даними, зловмисники проникли на територію комплексу, кинули пляшки із займистою сумішшю у приміщення складу, станції техобслуговування та мийки і зникли.
Працівники станції власноруч загасили полум’я і врятували майно.
Наразі газозаправна станція працює у звичайному режимі.
За даним фактом правоохоронними органами ведеться слідство.
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