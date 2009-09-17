На міжбанку долар і євро пішли вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 8,5320/8,5580 грн./дол., ціни на російську валюту зросли – 0,2800/0,2815 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,5670/12,5990 грн./рубль.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4744/1,4746 дол./євро (середа - 1,4694/1,4695 дол./євро).

В середу, 16 вересня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні за валютною парою USD/UAH з ціною відсікання 8,01 грн./дол.