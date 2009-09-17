Пожежні вдерлися на територію синагоги в Умані

Працівники Уманського районного управління МНС у Черкаській області були змушені зняти вхідні ворота, щоб провести пожежно-тактичні навчання на території синагоги в місті Умань.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Уманського районного управління МНС в Черкаській області Василь КИСИК, коли рятувальники спробували увійти на територію, то охорона синагоги їх не пропустила. А, оскільки, відпрацювати дії бійців МНС у випадку надзвичайної ситуації на території синагоги було необхідно, то працівники МНС, в присутності охорони, зняли ворота із завіс. Працівники МНС все ж заїхали на територію синагоги двома пожежними авто і провели навчання особового складу. Під час навчань були внесені корективи - новозбудовані прибудова та навіс біля синагоги не були узгоджені з пожежниками і перешкоджали заїзду пожежних авто.

По закінченні навчань, працівники МНС повісили ворота на місце.