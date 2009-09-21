У Росії - перший випадок смерті від «свинячого» грипу

Перший випадок смерті від грипу A/H1N1 зафіксовано в Росії.

Як передає NEWSru., про це заявив директор Інституту вірусології імені Івановського, академік Російської академії медичних наук Дмитро ЛЬВОВ. За його оцінкою, в країні вже десятки тисяч хворих.

За його словами, медичний працівник, яка нещодавно прибула з Болгарії, поступила на лікування до медичної установи, де вона працювала. Впродовж двох тижнів стан хворої погіршувався, і її було переведено до однієї з московських лікарень.

"І за день до загибелі, до смерті, а вона загинула, у неї було взято матеріал і передано до нашої групи. Ми негайно поставили діагноз свинячого грипу", - сказав Д.ЛЬВОВ.

"Якісь заходи ми вжити були не в змозі, тому що вона померла наступного дня", - додав академік.

Він розповів, що під час перебування в першій медичній установі хвора заразила там деяку кількість людей, і не виключив, що аналогічно ситуація розвивалася потім і в московській лікарні, куди її було переведено.

За його словами, цей випадок мав місце три тижні тому.

Нагадаємо, керівник Росспоживнагляду, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО назвав у ЗМІ таку цифру: 381 підтверджений випадок зараження новим грипом за даними на 20 вересня. Про те, що вже мав місце летальний результат, він не сказав ані слова ні цього дня, ні раніше .

Жінка стала першою росіянкою, яка померла від свинячого грипу. Наприкінці серпня в Ізраїлі померла жителька Ростовської області, яка поїхала лікуватися від раку.