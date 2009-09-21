Податківці вилучили фальсифіковані золоті прикраси

150 грамів золотих прикрас без пробірних клейм та найменувань на суму понад 31 тис. грн. вилучили податківці у 51-річної жительки міста Золотоноша Черкаської області.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Черкаській області, при проведенні перевірки в рамках проведення операції “Контрабанда - стоп!” було встановлено, що ця громадянка не була зареєстрована в органах державної влади як приватний підприємець і не мала на цей вид діяльності спеціальних дозвільних документів. Вона продавала ювелірні вироби невстановленого виробника з ярликами та клеймом з ознаками фальсифікації.

Зараз податківці встановлюють шляхи походження вилучених ювелірних виробів, а громадянку притягнули до адміністративної відповідальності.