'Якби це зробила Москва, все виглядало б інакше': посол РФ про атаку на аеропорт Лейпцига

Росія вважає диверсію в аеропорту Лейпцига "навмисною провокацією".

Атака дрона на аеропорт Лейпцига у Німеччині могла б закінчитися зовсім інакше, якби її дійсно організувала Москва. Про це заявив посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв у подкасті німецького блогера Бена Берндта Ungeskriptet, пише "Медуза".

"Ми вже на всіх рівнях заявили, що не хочемо війни з НАТО і не хочемо війни з Німеччиною. Якби ми справді хотіли щось зробити в Лейпцигу, це могло б виглядати зовсім інакше, як ви чудово знаєте", - сказав він.

Нечаєв зазначив, що Москва не має намірів провокувати громадськість чи уряд.

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Крім того, він додав, що Росія вважає диверсію в аеропорту Лейпцига "навмисною провокацією" та відкидає звинувачення у причетності.

Диверсія в аеропорту Лейпцига - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня в аеропорту німецького Лейпцига ударний безпілотник цілеспрямовано врізався в український вантажний літак, але не вибухнув.

Американська розвідка заявила, що за появою вибухонебезпечного безпілотника в аеропорту Лейпцига, ймовірно, стоїть російський уряд.

Після розслідування Німеччина звинуватила Росію у спробі атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига, що спонукало членів Європейського Союзу закликати до нових санкцій проти Росії.

Глава МВС Німеччини Олександер Добріндт назвав це частиною агресивних гібридних дій Росії проти Європи. Він підкреслив, що дії Росії "вписуються в довгу низку спроб дестабілізації, дезінформації, погроз, саботажу та агресії, спрямованих проти Європи".

Водночас російський диктатор Володимир Путін пов'язав атаку безпілотників з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига з внутрішньою політичною кризою у Німеччині.

Тоді як низка європейських країн висловили солідарність з Німеччиною. Так, Угорщина висловила готовність співпрацювати з Німеччиною у протидії гібридним загрозам з боку Росії, особливо після інциденту з дронами в аеропорту Лейпцига.

Польща закликала обмежити пересування російських дипломатів в Європейському Союзі та посилити контроль за в’їздом громадян Росії на тлі нещодавніх російських гібридних атак у Європі.

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