Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,68 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 8 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,47 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,68 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,53/44,56 грн/дол., а до євро - 51,77/51,79 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 7 вересня знизився на 2 копійки і складав 44,93 гривень за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,43 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 8 копійок і становив 52,14 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,75 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 20 копійок і складав 52,10 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,15 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

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