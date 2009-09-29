Прес-конференцію "Хто і чому перешкоджає безкоштовному ремонту київських будинків?" перенесли на годину

Прес-конференцію, яка мала відбутися сьогодні в УНІАН о 16.30 перенесено на сьогодні на 17.30 !

Тема: “ Хто і чому перешкоджає безкоштовному ремонту київських будинків?". Чому мешканці будинків у центрі міста розтрощують обладнання інвесторів, які хочуть поліпшити їм життя? Хто стоїть за організацією цих протиправних дій? Кому не вигідно, щоб талановиті архітектори безкоштовно зробили ремонт у будинках? В роботі візьме участь засновник Творчої архітектурної майстерні «Анна» Ігор Доценко.