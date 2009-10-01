НБУ дозволив ще одному банку не віддавати депозити

Національний банк України постановою №573 від 29 вересня 2009 року ввів тимчасову адміністрацію у ВАТ «Іпобанк» строком на 1 рік з 2 жовтня 2009 року по 1 жовтня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, тимчасовим адміністратором банку став незалежний експерт Юрій ВЛАСЕНКО.

НБУ також увів повний мораторій на задоволення вимог кредиторів ВАТ "Іпобанк" строком на три місяці з 2 жовтня 2009 року по 1 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ КБ «Іпобанк» зареєстроване в серпні 2006 року.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 1 млрд. 971,882 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 1 млрд. 579,970 млрд. грн., зобов`язання - 1 млрд. 756,054 млн. грн., статутний капітал – 200 млн. грн., власний капітал - 215,826 млн. грн.

«Іпобанк» завершив І півріччя зі збитком 640 тис. грн. проти 5,8 млн. грн. прибутку роком раніше.