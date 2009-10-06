"Газпром" відкриє мережу супермаркетів і фаст-фудів

Дочірня структура "Газпрому" ТОВ "Газторгпромбуд" відкриє мережу супермаркетів і фаст-фудів "Нарозхват", пише газета "Коммерсант". Базою для роздрібного і ресторанного проектів послужать близько 400 магазинів і їдалень, які вже належать компанії. Наразі вони обслуговують переважно працівників "Газпрому" і його "доньок", а після ребрендинга стануть орієнтовані на ширше коло споживачів.

Про роздрібний проект "Газпрому" газета "Коммерсант" дізналася від виконавчого директора брендингового агентства Coruna. Coruna завершила розробку бренду і концепції цих проектів в травні 2009 року.

У "Газторгпромбуді" газеті підтвердили, що проект "Нарозхват" існує, проте зв`язатися з особами, уповноваженими давати офіційні коментарі, виданню не вдалося. У самому "Газпромі" на офіційний запит газети також не відповіли.

Тим часом у базі Роспатенту бренд "Нарозхват" зареєстрований на ТОВ "Газторгпромбуд" 24 липня 2009 року за класами "послуги оптової і роздрібної торгівлі" та "кафе; кафетерії; ресторани; послуги барів".

Більшість магазинів і їдалень, належних ТОВ "Газторгпромбуд", розташовані в Сибіру та на Уралі. Приміщення, в яких вони розташовані, виділялися "Газпрому" ще за радянських часів - в першу чергу для організації місць громадського харчування для працівників за низькими цінами.

Експерти розійшлися в оцінках планів "Газпрому" запустити мережу супермаркетів для середнього класу під брендом "Нарозхват" і однойменну мережу швидкого харчування.

Відсутність докладної інформації щодо цього проекту і непрофільність бізнесу примушують аналітиків сумніватися щодо серйозних планів компанії у сфері ритейла, проте наявність значних фінансових ресурсів і вдалий час для входження на ринок можуть принести успіх роздрібному проектові "Газпрому", вважають опитані РІА “Новости” експерти.