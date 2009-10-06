Брюс Вілліс хоче купити Черкаський горілчаний завод

Американський актор та герой культового фільму «Міцний горішок» Брюс Вілліс вирішив купити акції польсько-французької BELVEDERE GROUP, яка серед іншого з кінця 2007 року є власником Черкаського горілчаного заводу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це компанія BELVEDERE GROUP повідомила в понеділок.

«Брюс Вілліс ... у розмові з правлінням Belvedere висловив бажання особисто, у тому числі фінансово, взяти участь в роботі компанії з тим, аби пришвидшити розвиток марки Sobieski та інших марок групи Belvedere», - зазначено в повідомленні, текстом якого володіє УНІАН.

BELVEDERE зазначила, Вілліс, який рекламував польський бренд горілки Sobieski, може увійти до ради директорів групи на найближчому засіданні акціонерів фірми, але не уточнила, який пакет планує придбати актор.

За даними польських медіа, Вілліс був «обличчям» рекламної кампанії горілки Sobieski, за яку – за неофіційними даними – отримав від BELVEDERE 16 млн. доларів.

Вілліс рекламував один із найвідоміших польських брендів, зокрема, в Іспанії, Франції, прибалтійських державах та Китаї.

За даними TVNCNBCbussines, акції BELVEDERE GROUP після новини про можливе придбання пакету американським актором подорожчали на 11%.

TVNCNBCbussines зауважує, що деякі акціонери можуть бути зацікавлені у продажу своїх акцій через те, що фірма має значні борги перед банками, які з труднощами обслуговує.

Довідка УНІАН. Створена у 1991 році у Франції BELVEDERE GROUP продає алкоголь у 30 країнах та має власні виробництва у 8 державах (США, Польща, Литва, Болгарія Іспанія, США, Бразилія та Україна).

На сьогодні одна із найвідоміших марок групи Sobieski займає сьоме місце у світі серед горілок преміум класу.

У першій половині 2009 року Belvedere продала алкоголю майже на 300 млн. євро, що понад на 30% менше аналогічного показника минулого року.

Доходи групи в 2008 році виросли на 13% до майже 1,2 млрд. євро, але водночас фірма зазнала понад 60 млн. євро збитків проти 0,9 млн. євро прибутку в 2007 році.