Обсяги відходів Києва ростуть катастрофічними темпами

Безсистемний збір твердих побутових відходів (ТПВ) і відсутність умов для утилізації сміття в Києві загрожує серйозними екологічними проблемами.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Києві Олександра ПРОГНИМАКА.

Він констатував, що у столиці не вдалося реалізувати систему роздільного збору сміття, 90% відходів потрапляє на звалища без попереднього сортування. Залишається невирішеним і питання будівництва другого сміттєспалювального заводу, який необхідний місту.

«Обсяги відходів ростуть катастрофічними темпами – до 20% на рік, тоді як існуючі технології переробки сміття морально застарівають», - сказав О.ПРОГНИМАК.

Він підкреслив, що вирішити проблему зі сміттям може двохконтейнерна система збору ТПВ (харчові відходи і відходи для вторинної переробки), будівництво другого сміттєспалювального заводу на правом березі і двох сортувальних заводів поряд із сміттєспалювальним. Завдяки цьому навантаження на полігони, куди звозять міські відходи, зменшиться у середньому на 30-40%, сказав О.ПРОГНИМАК.

Крім того, за словами головного еколога столиці, болючим для міста є створення спецмайданчиків для збору і компостування рослинних відходів – листя, гілок, трави.

«На сьогодні в Києві немає достатньої кількості таких майданчиків», - підкреслює О.ПРОГНИМАК. - Через це рослинні відходи разом із побутовим та іншим сміттям вивозяться на спецполігони і завод «Енергія», що є грубим порушенням законодавства».