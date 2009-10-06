У Криму затримали озброєних радикальних ісламістів

Міліція Криму заявляє про затримання в Сімферопольському районі трьох озброєних радикальних ісламістів.

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, раніше двоє кримських татар і один етнічний росіянин, який прийняв іслам, працювали будівельниками в Ялті, відвідували там мечеть, в якій зблизилися з прихильниками течії «Хізб-ут-Тахрір».

«При відвіданні мечеті їм було передано літературу мусульманської релігійної організації «Ат-Такфір валь-Хіджра», - зазначили в міліції.

Трійця прийняла це вчення. Люди відмовилися від відвідання мечеті, спалили паспорти (оскільки членам «Ат-Такфір валь-Хіджра» забороняється мати при собі документи, що засвідчують особу), після чого почали готуватися до озброєного «джихаду».

«Підготовка полягала в придбанні й виготовленні зброї, вивченні літератури, пов`язаної з тактикою ведення партизанської та диверсійної війни в умовах гірсько-лісистої місцевості Криму», - заявили в МВС.

Ісламісти купили дві мисливські рушниці, з яких виготовили обрізи, й два пістолети системи «Наган». Вони збудували в районі сімферопольського села Чистеньке бункер-схрон, вербували громадян для залучення до радикальної екстремістської діяльності. Здійснювали крадіжки на території Сімферопольського району, щоб отримати гроші для «фінансового забезпечення злочинної діяльності».

В одного з членів банди на самозахопленій території в районі села Дубки виявлено й вилучено літературу й CD-диски, що проповідують украй радикальні напрямки руху ваххабізму, посібники, пов`язані з вивченням тактико-технічних характеристик вогнепальної зброї й деяких видів вибухових речовин.

Банду було затримано 3 жовтня. За повідомленням міліції автономії, в Сімферопольському районі двоє мисливців помітили трьох підозрілих людей. При спробі наблизитися до них невідомі відкрили вогонь із обріза й кинулися тікати. Мисливці побігли за ними, з мобільного телефону викликали міліцію. Втікачів вдалося затримати й знешкодити.