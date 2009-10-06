На міжбанку долар і євро майже надолужили втрачене

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,3260/8,3720, на 12.00 ціни впали – 8,2850/8,3170. На момент закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,3105/8,3410 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2785/0,2805, на 12.00 ціни знизилися - 0,2774/0,2789. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2781/0,2797.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,8025 (-0,2581).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4650/1,4745.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями – 12,2440/12,3085, на 12.00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 12,1980/12,2430. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли – 12,2405/12,2880.