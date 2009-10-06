22-річна жінка вбила чоловіка, завдавши йому 21 удар ножем

У Сумській області упродовж доби правоохоронці встановили та затримали 22-річну жінку, яка вбила 58-річного чоловіка, завдавши йому 21 удар ножем.

Як повідомила УНІАН помічник начальника Шосткінського міського відділу Головного управління МВС України в Сумський області по зв’язкам з громадськістю та ЗМІ Тетяна МЕНЯЙЛО, молода дівчина зарізала свого знайомого пізно вночі. Тіло чоловіка знайшла його колишня дружина в спільній квартирі. Як згодом встановила експерти, чоловік помер від великої крововтрати – на його тілі судмедексперт нарахував 21 ножове поранення.

Міліція опитала сусідів В., його родичів та колег по роботі. Саме співробітники і бачили його востаннє з молодою знайомою: за їхніми свідченнями, чоловік повів її додому, скориставшись відсутністю колишньої дружини.

Особу дівчини вдалося встановити майже одразу, та затримали її вже на пероні залізничного вокзалу: вона збиралася виїхати до Луганської області.

Як потім пояснила підозрювана, вона не хотіла вбивати людину, а почала бити чоловіка ножем, бо той примушував її вступити до статевих відносин. Так це було, чи ні - з’ясує слідство.

Незважаючи на молодий вік, дівчина вже двічі побувала за гратами через крадіжки та хуліганство.