Місія МВФ прибуває до України

У Києві з 12 по 24 жовтня з візитом перебуватиме місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Джейлой ПАЗАРБАЗІОЛУ.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, під час запланованих у рамках візиту зустрічей обговорюватимуться питання економічної і фінансової ситуації в Україні. Експерти МФВ оцінять виконання показників критеріїв ефективності програми «Стенд-бай», згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику від 23 липня 2009 р., підписаному між Україною і МВФ.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшли 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Третій транш склав 3,3 млрд. дол. замість запланованих 3,2 млрд. дол. Четвертий транш в обсязі 3,8 млрд. дол. МВФ планував надати Україні до кінця 2009 року.