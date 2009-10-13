На картині невідомого автора знайшли відбиток пальця Леонардо да Вінчі

На картині невідомого автора «Молода дівчина у профіль у сукні епохи Відродження», яку датували раннім періодом XIX сторіччя і продали наприкінці 90-х років минулого століття за 19 тис. доларів на аукціоні Christie`s, знайдено відбиток пальця Леонардо да Вінчі.

Як повідомляє «Газета.ру», видання Antiques Trade Gazette з посиланням на заяву професора історії університету в Оксфорді Мартіна КЕМПА пише, що один з відбитків пальців на картині має високий ступінь схожості з малюнком пальця Леонардо да Вінчі, який було знайдено на його картині «Святий Ієронім».