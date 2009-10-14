Відкрився центр з реставрації єврейських кладовищ

У селі Зарічани Житомирського району Житомирської області відкрито перший в Україні центр з реставрації єврейських кладовищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у повідомленні єврейської громади Житомира.

"Центр документації, зберігання та реставрації єврейських кладовищ на території України" відкрито за кошти єврейської громади.

Він створений для пошуку та реєстрації вже закритих єврейських кладовищ та захоронень євреїв. У центрі також вестимуть реєстр таких кладовищ, створять електронну базу даних та складуть списки похованих або репресованих євреїв.