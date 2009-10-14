Ющенко про держбюджет і сільське господарство

Президент України Віктор Ющенко направив листа прем’єр-міністру Юлії Тимошенко, в якому констатує різке погіршення фінансового стану сільськогосподарських підприємств і закликає уряд, допрацьовуючи Держбюджет-2010, переглянути підходи до державної підтримки сільгосвиробників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі голови держави.

Зазначається, що за оцінкою Глави держави, чинниками цього стали нестабільність на ринку сільськогосподарської продукції, відсутність кредитування, недостатньо ефективні заходи державного регулювання цієї сфери.

На переконання Президента, недопущення розвитку таких негативних тенденцій потребує адекватного врахування у проекті державного бюджету на 2010 рік потреб державної підтримки агропромислового комплексу.

«Внесений Урядом до Верховної Ради України проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» закладає як недосконалі механізми такої підтримки, так і недостатні її обсяги», - йдеться у листі.

Зокрема, практично всі кошти на підтримку підприємств АПК зосереджені у Стабілізаційному фонді. Видатки загального фонду на цю мету порівняно з обсягом, запланованим у бюджеті на 2009 рік, скорочено майже у 4 рази (з 935,2 млн. грн. до 235,5 млн. грн.).

На думку Президента, концентрація у Стабілізаційному фонді близько 3,2 млрд. грн. для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі, а також вирішення питань матеріально-технічного забезпечення бюджетних установ агропромислового комплексу створює низку ризиків, що можуть знівелювати заходи з державної підтримки.

Водночас, зауважує Президент, передбачене в проекті бюджету збільшення обсягів фінансування програм підтримки підприємств АПК на 1,7 млрд. грн. відбувається в основному за рахунок зростання видатків за бюджетними програмами спеціального фонду (на 1,2 млрд. грн.), які пов`язані з діяльністю Аграрного фонду. Загальний обсяг державної підтримки сільськогосподарських підприємств із загального та Стабілізаційного фондів (у разі повного спрямування на неї передбачених у Стабілізаційному фонді на ці цілі коштів) збільшиться лише на 356 млн. гривень.

«Така політика щодо підтримки агропромислового комплексу унеможливлює подальший розвиток більшості сільськогосподарських підприємств, оскільки, за оцінкою Міністерства аграрної політики України, не дає змоги навіть наполовину від потреби здійснювати фінансування бюджетних програм щодо здешевлення вартості залучених кредитів, підтримки фермерських господарств, тваринництва, племінної справи, селекції в рослинництві та інших», - констатує Глава держави.

Крім того, зауважує він, керівники сільськогосподарських підприємств вказують на значне погіршення фінансового стану господарств у зв`язку із зниженням закупівельних цін на аграрну продукцію.

Така ситуація значною мірою є наслідком недостатнього внутрішнього попиту на зерно, відсутності необхідних передумов для реалізації експортного потенціалу, збільшення завезення продукції з-за кордону, нерозвиненості та монополізації транспортно-логістичної інфраструктури ринку.

Імпорт рекордних для України обсягів м`яса, м`ясопродуктів та молочних продуктів призвів до поглиблення стагнації у тваринництві, і, як наслідок, до скорочення використання зерна для відгодівлі худоби. Станом на 1 вересня 2009 року поголів`я великої рогатої худоби скоротилося на 3,6%, у тому числі корів на 5,9%. Знижується виробництво м`яса та молока.

Логістична складова ринку зерна за останні роки подорожчала майже вдвічі, що призвело до зниження закупівельних цін на зерно у аграріїв.

В.ЮЩЕНКО також посилається на серйозні нарікання виробників на роботу Аграрного фонду. За інформацією учасників ринку, аграрні підприємства не мають можливості вибирати форми контрактів для продажу зерна Аграрному фонду, який, до того ж, із запізненням оплачує поставлену продукцію.

Також Президент вказує на те, що існує потреба у підтримці з боку держави розвиток соціальної сфери села. «Прошу із залученням фахівців галузі та представників громадських організацій агропромислового комплексу кардинально переглянути під час доопрацювання проекту бюджету на 2010 рік закладені у ньому підходи до державної підтримки сільськогосподарських виробників та розвитку соціальної сфери села, передбачивши реальні механізми та забезпечивши принаймні мінімально необхідні обсяги надання такої підтримки», - йдеться в листі Віктора ЮЩЕНКА.