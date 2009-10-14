Міліція допитує свідка вибуху в Дніпропетровську

Співробітники Дніпропетровського міського управління Головного управління МВС України у Дніпропетровській області працюють зі свідком вибуху на вул. Харківській, внаслідок якого 13 жовтня загинув відомий бізнесмен В’ячеслав Брагинський.

Про це ІА «НОВЫЙ МОСТ » повідомило інформоване джерело.

«Міліція зараз допитує свідка, який бачив сам момент вибуху. Поки жодної інформації немає і бути не може, має пройти ще пара днів. Розтин тіла також ще не проводився», - повідомило джерело.

Як повідомлялося, 13 жовтня близько 9.00 в центрі Дніпропетровська на вул. Харківській пролунав вибух. В результаті вибуху загинув бізнесмен В.Брагинський, що проходив повз будинок під час вибуху. Прокуратура порушила кримінальну справу, попередня причина трагедії - вибуховий пристрій, що спрацював. Слідчим управлінням УМВС у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за п. 5 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.