Усі гуртожитки можуть перейти у власність Києва

На наступній сесії Київради буде винесене на розгляд питання про передачу всіх гуртожитків до комунальної власності.

Про це домовилися у ході зустрічі з заступником голови КМДА Анатолієм ГОЛУБЧЕНКОМ народний депутат, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів зловживань київської влади Кирило КУЛИКОВ разом із депутатами Блоку Кличка та представниками громадськості, повідомили УНІАН у прес-службі К.КУЛИКОВА.

«Сподіваємося, на наступній міській сесії 29 жовтня гуртожитки будуть передані в комунальну власність міста. Нарешті припиниться незаконна вакханалія, коли гуртожитки переводилися до статутного капіталу приватних підприємств і нові господарі виселяли людей, які проживали в гуртожитках понад 20 років свого життя», - зазначив К.КУЛИКОВ.