В Одесі відзначили річницю створення УПА

Представники Чорноморського козацтва, УНА-УНСО, громадської організації «Січ», Конгресу українських націоналістів провели сьогодні мітинги біля пам`ятників Тарасу Шевченку і козацькому отаману Антону Головатому, присвячені Дню Українського козацтва і річниці створення Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, після молитви на честь Святої Покрови представники Одесько-Балтськой єпархії УПЦ Київського патріархату провели разом з керівником Чорноморського козачого війська Анатолієм ПЕТЬКО посвячення у повноправні члени козацької громади молодих одеситів козаків і благословили на вірну службу Україні.

Як заявив на мітингу біля пам`ятника Т.Шевченка лідер облорганізації УНА-УНСО Богдан ОСИНСЬКИЙ, «сьогодні поряд з монументом поету зібралися ті одесити, хто вважає членів ОУН-УПА героями, і просто співчуваючі люди. Прийшли і ті, хто у вічній опозиції до України, які кричать, що ми фашисти, – це така у них гра».

Потім учасники мітингу пройшли маршем вулицями міста від пам`ятника Т.Шевченка до Олександрівського проспекту - до місця вбивства неформального лідера громадської організації «Слава і Честь» Максима Чайки, де вшанували хвилиною мовчання його пам`ять.

На противагу учасникам заявленої акції представники проросійських організацій «Дозор», ЗУБР, Блоку Наталії Вітренко, молодіжної організації КПУ принесли до пам`ятника Т.Шевченку плакати «Ні фашизм!», «Моя мова - російська», «Одеса проти ОУН–УПА».

Наряди міліції не допустили зіткнень представників протиборчих політичних сил.