Дубина розповів, скільки газу закачали в ПСГ

НАК «Нафтогаз України» закачала в підземні сховища 26,3 млрд. кубометрів природного газу. Про це в інтерв`ю виданню «Дзеркало тижня» заявив голова правління компанії Олег ДУБИНА.

«99% газу в ПСГ належить НАКу. Всього 26,3 млрд. кубометрів. Можливо, закачаємо до листопада ще 1-1,5 млрд. кубометрів газу власного видобутку, якщо дозволять погодні умови. Тому що, як бачите, схоже, доведеться включати систему на відбір газу», - сказав О.ДУБИНА.

Він також повідомив про ціну, за якою «Нафтогаз» купує газ у російського «Газпрому». «Контрактна ціна природного газу, яка діє з 1 жовтня 2009 року на кордоні Україна-Росія, становить 208,12 дол. за 1000 кубометрів», - сказав О.ДУБИНА.

За його словами, в першому кварталі наступного року, зважаючи на подорожчання нафти, слід чекати і збільшення ціни на газ у середньому на 70-80 дол.

Водночас зросте і тариф на транзит російського газу, заявив голова правління «Нафтогазу». «За попередніми розрахунками, з урахуванням паливної складової газу рівень тарифу на транзит в 2010 році може становити 2,68-2,7 дол. за 1000 кубометрів на 100 км», - сказав він.

При цьому О.ДУБИНА зазначив, що НАК «Нафтогаз України» забезпечує своєчасне і повне надходження коштів за газ на рахунки «Газпрому», а звинувачення компанії в тому, що вона сприяла обвалу національної валюти – абсолютно безпідставні. «Платимо (Газпрому) грошима. Купуємо валюту і платимо. Говорять - НАК зірвала курс національної валюти в країні. НАК жодним чином курс гривні зірвати не може, тому що НАК купує валюту через уповноважений банк у Нацбанку, і компанія кладе товар на склад. А товар не дає зростання курсу долара», - заявив керівник правління НАК «Нафтогаз України».