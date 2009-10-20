Ющенко: дефіцит складає 50% держбюджету-2009

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що колосальний дефіцит державного бюджету ставить сьогодні під загрозу і соціальну, і політичну стабільність в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, відкриваючи засідання Консультативної ради з питань іноземних інвестицій в Україні.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні найбільшим ризиком для країни є «питання слабких державних фінансів». Він зауважив, що, за оцінками експертів, нинішній дефіцит держбюджету разом з прихованим дефіцитом становить близько 120-130 млрд. грн.

«По суті, це 50% бюджету-2009. І це ключовий виклик для цін і для стабільності як такої – я маю на увазі і соціальну стабільність, і політичну стабільність», - сказав Президент.

Він наголосив, що держбюджет нинішнього року незбалансований. «Ми маємо, по суті, один із самих неякісних бюджетів – бюджет політичний, а не економічний», - зауважив глава держави. «Очевидно, що рівень виконання бюджету буде катастрофічно низьким, і при такому бюджеті ключові соціальні програми, я не маю сумніву, будуть поставлені під ризик виконання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він розкритикував політику уряду за збирання податків наперед, яких вже стягнуто 12 млрд. грн., а також факт невідшкодування підприємствам ПДВ на суму 20 млрд. грн.

«Це два ключові фактори, які призводять до «охолодження» економіки. Це кризова політика», - сказав Президент, поклавши повну відповідальність за цей стан на прем’єр-міністра та парламентську більшість.

Глава держави підкреслив, що без внесення змін до державного бюджету вирішити фінансові проблеми в Україні буде неможливо. Також великі сподівання В.ЮЩЕНКО покладає на міжнародні, на світові фінансові інституції, в тому числі й Міжнародний валютний фонд, за допомогою яких Україні вдасться сформувати план економічних реформ.

«Я вкотре буду повторювати: вийти сьогодні ефективно з кризи – значить проводити глибокі радикальні реформи», - сказав Президент, додавши, що це стосується всіх сфер економіки.