Підсумки торгів на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,2250/8,2540, на 12:00 ціни знизились – 8,2170/8,2430. На час закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,2265/8,2570 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 НБУ вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,0931.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2822/0,2833, на 12:00 ціни знизилися - 0,2817/0,2827. На час закриття ціни встановилися на рівні 0,2817/0,2824.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,1675 (-0,0050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4955/1,4957, а на 15:00 впали - 1,4925/1,4927.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,3013/12,3480, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,2685/12,3070. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH виросли – 12,2755/12,3245.