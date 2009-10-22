МВФ виділив Білорусі ще 700 млн. доларів

Міжнародний валютний фонд у середу, 21 жовтня, ухвалив рішення виділити другий транш стабілізаційного кредиту Білорусі. Як повідомляється на сайті організації, Білорусь одержить 699,5 мільйона доларів США.

Перший транш стабілізаційного кредиту розміром 679,2 мільйона доларів МВФ виділив Білорусі на початку 2009 року. У липні 2009 року на прохання країни фонд збільшив загальний розмір 2,23-мільярдного кредиту ще на мільярд.

Рішення про виділення другого транша МВФ ухвалив після оцінки антикризових заходів, що їх вживає уряд Білорусі. Фінансисти зазначили, що країна проводить адекватну політику на валютному ринку, оптимізує витрати і втілює в життя реформи, які сприяють оздоровленню економіки.

Білорусія звернулася до МВФ після того, як не вдалося домовитися про кредити з Росією.

Лента.ру