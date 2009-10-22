Україна готова провести дитяче «Євробачення»

Україна готова до проведення в середині листопада дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК.

Він зазначив, що попри економічну кризу Україна забезпечить проведення дитячого «Євробачення» у Києві на високому рівні. За його словами, у першу чергу йдеться про фінансову складову проведення конкурсу, зокрема, зі стабілізаційного фонду було виділено 15 млн. грн. на проведення дитячого «Євробачення».

І.ВАСЮНИК повідомив, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів було знято всі останні перепони для проведення конкурсу. Зокрема, були ухвалені рішення, необхідні для вчасного фінансування усіх бюджетних витрат.

Також, за словами віце-прем’єр-міністра, було затверджено план заходів для підготовки дитячого «Євробачення-2009».

Зі свого боку, президент Національної телекомпанії України Василь ІЛАЩУК повідомив, що урочисте відкриття конкурсу відбудеться 16 листопада в Українському домі, а фінальний концерт дитячого «Євробачення-2009» пройде 21 листопада на сцені київського Палацу спорту.

За його словами, ведучими конкурсу стануть Ані ЛОРАК і Тімур МІРОШНИЧЕНКО. Крім цього, конкурс має одне нововведення – буде проведено паралельну Інтернет-трансляцію англійською мовою на офіційному сайті конкурсу.

В.ІЛАЩУК розповів, що в конкурсі візьмуть участь представники 13 країн. За його словами, конкурсанти провели жеребкування і визначили послідовність виступів. Україна виступатиме під 10-м номером, і зараз триває робота з українським представником Андраніком АЛЕКСАНЯНОМ. Зокрема, ведеться розробка костюму, іміджу, хореографічного оформлення пісні «Три тополі».

За словами В.ІЛАЩУКА, організатори конкурсу визначили, що він буде некомерційний проектом. Саме тому квитки на репетиції та фінальний концерт будуть роздаватися безкоштовно за замовленнями на сайті НТКУ.

Також керівникам усіх областей буде надано відповідну кількість запрошень для розповсюдження в дитячих будинках і школах.

Виконавчий продюсер дитячого «Євробачення-2009» Руслан ТКАЧЕНКО зауважив, що всіх учасників конкурсу протягом тижня перебування у Києві очікує насичена програма. Він сказав, що головною метою організаторів є те, щоб конкурс запам’ятався усім маленьким виконавцям своїм місцем проведення.

Як зазначив Р.ТКАЧЕНКО, екскурсійна програма дозволить маленьким гостям познайомитися як зі столицею України, так і з багатою українською культурою. Також кожного дня проходитимуть тематичні національні вечори, на яких буде представлено країни-учасниці.